Bosna Hersek'te "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen resmi törenle "Silahlı Kuvvetler Günü"nün 18'incisi kutlandı.

Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic katıldı.

Törende konuşan Komsic, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden gurur duyduğunu ifade etti.

Komsic, Silahlı Kuvvetler mensuplarının 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ağustosta Slovenya'da yaşanan selin ardından yardım konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"18 yıllık varlığımız boyunca büyüdük, güçlendik"

Savunma Bakanı Helez, Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Mayın Temizleme Taburu'na 34 ambulans ve 34 özel araçtan oluşan 20 milyon avro tutarında bağış yaptığını söyledi.

Helez, "Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensuplarına daha iyi koşullar sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masovic de "18 yıllık varlığımız boyunca büyüdük, güçlendik. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin güçlü olması tüm vatandaşların ve siyasetçilerin çıkarına olmalıdır." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Silahlı Kuvvetler mensupları, ülke savunmasına yönelik geniş çaplı tatbikat yaptı.