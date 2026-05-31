Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından öldürülen 3 binden fazla sivil, Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı

Bosna Hersek'te savaşın başladığı 1992'de Prijedor şehri ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ve evlerine astıkları beyaz çarşaflarla tespit edildikten sonra Sırplar tarafından öldürülen 3 bin 176 sivil başkent Saraybosna'da anıldı.

Ülkede 2012'den beri düzenlenen Beyaz Kurdele Günü anma etkinlikleri kapsamında, başta Prijedor olmak üzere ülke genelinde programlar gerçekleştirildi.

Saraybosna'daki anma etkinliğinde üniversite öğrencileri, Ferhadiye Caddesi'nde vatandaşların koluna sembolik olarak beyaz kurdele bağladı.

Öğrenciler, Prijedor'da gerçekleştirilen ve 3 bin 176 Boşnak sivilin katledildiği olayı anlatan pankartlar açtı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic de yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın uluslararası mahkemelerde savaş suçu sayıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçeğe, adalete ve insan onuruna saygı gösterilen bir toplum inşa etmek bizim görevimizdir. Gelecek nesillere savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmaması gerektiğine dair net mesaj bırakmalıyız."

Prijedor'da neler yaşandı?

Bosna Hersek'te savaşın yeni başladığı 1992 yılının Mart ayında, eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor kentini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Sırplar, Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivili öldürdü.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken de kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi.

Sırp olmayan siviller bu yöntemle tespit edilirken, tespit edilenler esir kamplarına götürüldü ve buralarda katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarında esir tutuldu. On binlerce kişi evlerinden sürgün edildi.

Radyoda anonsun yapıldığı 31 Mayıs, Bosna Hersek'te "Beyaz Kurdele Günü" olarak anılırken, vatandaşlar kollarına beyaz kurdele takarak bugünü ve savaşın kurbanlarını unutmadıklarını gösteriyor.