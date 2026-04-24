Bosna Hersek'te 14. kez düzenlenen 'Vakıf Günleri' başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ülke genelinde 14'üncü kez düzenlenen "Vakıf Günleri" etkinlikleri başladı.

Başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Huso Salihovic'in yanı sıra çok sayıda davetli ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Programda vakıf mallarının korunması ve geliştirilmesinin önemi vurgulanarak, Bosna Hersek'te bu alana katkı sunanlara plaket verildi.

Vakıfların yeniden ihyasına katkılarından dolayı ise Vakıflar Genel Müdürü Aksu'ya plaket takdim edildi.

Ülke genelinde 5 Mayıs'a kadar sürecek Vakıf Günleri kapsamında birçok şehirde etkinlikler düzenlenecek. Nevesinje şehrinde Osmanlı döneminde 1515'te yapılan ancak 1992'de Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılan ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşa edilen Dugalica Camisi'nin açılışı yapılacak.