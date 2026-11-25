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Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü" dolayısıyla başkent Saraybosna'da ve diğer şehirlerde törenler düzenlendi.

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te yapılan Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan bu yana 83 yıldır kutlanan "Devlet Günü" kapsamında, başkentin önemli yerlerinde törenler yapıldı.

Saraybosna'daki Hum Dağı'nda düzenlenen ilk törende büyük bir Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi. Törenler, başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Günü'nün Bosna Hersek'teki hiçbir vatandaşı veya halkı dışlamadığını belirterek, "Bu, birleştiren bir bayramdır. Bosna Hersek'in bütün vatandaşları ve halkları, ZAVNOBİH üyelerinin ölümsüz eseriyle gurur duymalıdır." dedi.

Bosna Hersek'in devlet olarak devamlılığını inkar eden Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) bazı liderlerin açıklamalarına da tepki gösteren Becirovic, söz konusu liderlere anayasal ve hukuki gerçeklerle yüzleşmeleri çağrısında bulundu.

"Devlet Günü" törenlerine konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic'in yanı sıra bakanlar, yerel yetkililer, büyükelçiler ve çok sayıda kişi de katıldı.

Etkinlikler kapsamında Kovaçi Şehitliği'nde bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi.

Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de törenlerle kutlanan Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu RS entitesinde "milli bayram" olarak kabul edilmiyor.

Devlet Günü 83 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA