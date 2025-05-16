Bosna Hersek, Sırbistan ile Askeri İşbirliklerine Son Verdi

Bosna Hersek, Sırbistan ile Askeri İşbirliklerine Son Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic'in 'uygunsuz' davranışları nedeniyle iki ülke arasındaki askeri işbirliklerine son verildiğini açıkladı. Gasic'in özür dilemesi halinde kararın değişebileceği belirtildi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Sırbistan Savunma Bakanlığı ile olan askeri işbirliklerine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Helez, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasic'in "uygunsuz" davranışları nedeniyle Sırbistan ile askeri anlamda olan eğitim, kurs ve ortak tatbikat gibi işbirliklerine son verdiğini söyledi.

Gasic'in özür dilemesi durumunda kararını değiştireceğini belirten Helez, Sırbistan Askeri Akademisinde eğitim gören Bosna Hersekli askerlerin karardan muaf tutulacağını ifade etti.

Helez, Sırp bakan ile yaşadıklarından sonra Bosna Hersek'in NATO'ya üye olmasının ne derece önemli olduğunu vurguladı.

Sırp bakan Gasic, geçen hafta Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile Bosna Hersek'teki Kozara Kışlası'nda katıldığı bir törende Bosna Hersek milli marşı okunduğu esnada ayağa kalkmamıştı. Bu davranış, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna var

Dolmabahçe'de yeni görüşme başladı! 3 yıl sonra ilk kez aynı masadalar
Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Barış masasından ilk ipucu! Bakan konuştu, 3 istekleri var
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı

Canlı yayında aşk itirafı! Aradaki yaş farkı dikkat çekici
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.