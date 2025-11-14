Bosna'da Doğu ve Batı Kültürlerinin Buluştuğu Sergi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Doğu ile Batı arasındaki zengin kültürel etkileşimi geleneksel kıyafetler üzerinden yansıtan özel bir sergi düzenledi.

YEE tarafından Hırvatistan Kültür ve Medya Bakanlığı, Geleneksel Kültürel Miras Merkezi ve Travno Kültür Merkezi işbirliğinde "A La Turka" ismiyle Saraybosna'da gerçekleşen sergi büyük ilgi gördü.

Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimi geleneksel kıyafetler üzerinden yansıtan sergiyi ziyaret edenler, Osmanlı ve Avrupa geleneklerinin yüzyıllar boyunca nasıl iç içe geçtiğini gösteren motifleri, desenleri ve stil unsurlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçiler geleneksel kıyafetleri yakından incelerken, sergilenen motif ve desenlere ilişkin bilgi aldı.