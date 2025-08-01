Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Kaçtı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Kaçtı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasında olan Ali Eren S., eşi Sinem S.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayda, müdahale eden bir bekçi de yaralandı. Şüpheli motosikletle kaçarken, polis yakalama çalışmalarına başladı.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren S. (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.'yi (27) tabancayla vurarak öldürdü, olay yerine gelen bir bekçiyi de yaraladı. Şüpheli, motosikletle kaçtı.

Olay, saat 22.40 sıralarına ilçenin Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren S., eşi Sinem S.'nin yaşadığı eve gitti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren S., tabancayla eşine ateş etti. Sinem S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese bekçi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, adrese gelen bekçilere de ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir bekçi, kasığına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Sinem S. ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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