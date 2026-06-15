Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp kızını yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi'nde dün eşi Ülviye Y'yi (55) tabancayla öldürüp kızı Eylül Deniz Y'yi (18) yaralayan Vedat Y'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Vedat Y'nin ifadesinde, eşiyle aralarında geçimsizlik bulunduğunu, hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu, konuşmak amacıyla eve gittiğini ve çıkan tartışmada sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Yapılan incelemede, çift arasında daha önce 4 ayrı müracaat kaydı olduğu, şüpheli hakkında olay tarihinde de yürürlükte olan uzaklaştırma kararı bulunduğu ve 2026 yılı içinde toplam 4 kez uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirlendi.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi'nde dün Vedat Y. ile boşanma aşamasındaki eşi Ülviye Y. arasında çıkan tartışma büyümüş, Vedat Y. eşine tabancayla ateş ettikten sonra olay sırasında müdahale etmek isteyen kızı Eylül Deniz Y'yi de tabancanın kabzasıyla darbetmişti.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ülviye Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kızı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şüpheli Vedat Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.