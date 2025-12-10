Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için yaşadığı binaya gitti, tartıştığı başka bir kadını öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için gittiği adreste tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldüren emekli başçavuş İlhan Ş. (51), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlhan Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.