Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şüpheli Sinop'ta Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp olaya müdahale eden mahalle bekçisini yaralayan şüphelinin Sinop'ta yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şahsın yakalanma anına ait görüntülere yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"31 Temmuz Perşembe günü Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi S.S'yi ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçimizi yaralayan A.E.S. isimli şahıs Sinop'ta yakalandı."