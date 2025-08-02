Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şüpheli Sinop'ta Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve mahalle bekçisini yaralayan A.E.S. isimli şahıs Sinop'ta yakalandı. İçişleri Bakanlığı, yakalanma anına ait görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp olaya müdahale eden mahalle bekçisini yaralayan şüphelinin Sinop'ta yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şahsın yakalanma anına ait görüntülere yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"31 Temmuz Perşembe günü Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi S.S'yi ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçimizi yaralayan A.E.S. isimli şahıs Sinop'ta yakalandı."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
İspanya'da 7 İsrailli turist otelden kovuldu

Artık hiçbir yerde istenmiyorlar! İsrailli turistler otelden kovuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Ezgi Mola'nın eski eşi işlettiği mekanda vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.