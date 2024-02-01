Bornova Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde, Bornova Metro istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın şüphelileri tutuklandı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde, dün akşam saatlerinde Bornova Metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Emirhan Yıldız (19) hayatını kaybederken, kuzeni Serdar Yıldız (19) yaralandı. Olayda gözaltına alınan K.P. (17) ve Y.K.(19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Burak UÇAR / İZMİR,