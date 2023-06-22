Bolvadin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. V.D, idaresindeki 03 US 715 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile otomobildeki B.K. ile H.K, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.