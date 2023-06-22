Bolvadin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. V.D, idaresindeki 03 US 715 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile otomobildeki B.K. ile H.K, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
V.D, idaresindeki 03 US 715 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüsü ile otomobildeki B.K. ile H.K, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.