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Bolvadin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolvadin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. V.D, idaresindeki 03 US 715 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile otomobildeki B.K. ile H.K, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

V.D, idaresindeki 03 US 715 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü ile otomobildeki B.K. ile H.K, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Devlet Hastanesi Karahisar Tragger Güncel Haberler

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