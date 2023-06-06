Bolvadin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı kaydedildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 03 KN 134 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde A.B.T. (15) yönetimindeki 03 AES 164 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, A.B.T ile motosikletteki H.T. (15) yaralandı. Kaza yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin motosiklete çarptıktan sonra gençlerin savrularak yola düşmeleri görülüyor.