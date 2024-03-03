Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çepni köyünde Mehmet Kocaman'a ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahır ile Recep Tanrıkulu'ya ait samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.