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Bolu'nun İncisi Gölcük Tabiat Parkı, Tatilcilerin Akınına Uğradı

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Gölcük Tabiat Parkı, yazdan kalma güneşli havada yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendiren ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Yazdan kalma güneşli günde, adım atacak yer kalmadı

Bolu'nun incisi tatilci akınına uğradı

BOLU - Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, yazdan kalma günleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliği ve sonbaharın renkleriyle mest eden manzaraya sahip tabiat parkı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştiren vatandaşların ilk tercihi oldu. Tabiat parkına gelen tatilciler, eşsiz manzara eşliğinde keyifli zaman geçirirken, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti.

Kocaeli'den ilk defa Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Özkan Umut, "İlk defa geliyorum. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmiyordum. Abant'ı gördükten sonra burası daha güzel geldi. Serinlik olarak da bayağı fark etti. Aşağıda terliyorduk burada üşüyoruz" dedi.

Bolu'nun İncisi Gölcük Tabiat Parkı, Tatilcilerin Akınına Uğradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel

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