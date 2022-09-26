Bolu-Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışması sürüyor Güncel Haberler Bolu-Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bolu- Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri, kara yolunun Yazılar, Bulanık, Dedeler, Gedikler, Örencik köylerinin yol ayrımlarında yol ve viraj genişletme çalışması yapıyor. Menfez yapımının da sürdüğü güzergahta, kritik noktalardaki virajların düzeltilerek daha güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor. Güncel Kaynak: AA / İlhami Çetin Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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