Bolu-Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışması sürüyor
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Bolu-Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Bolu- Mudurnu kara yolunda bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Karayolları ekipleri, kara yolunun Yazılar, Bulanık, Dedeler, Gedikler, Örencik köylerinin yol ayrımlarında yol ve viraj genişletme çalışması yapıyor.
Menfez yapımının da sürdüğü güzergahta, kritik noktalardaki virajların düzeltilerek daha güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor.
Kaynak: AA / İlhami Çetin - Güncel