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Bolu Mudurnu'da hindi kümesindeki yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bostancılar köyündeki hindi kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.

İlçeye bağlı Bostancılar köyünde bir hindi kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerice söndürülen yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.

Kaynak: AA
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