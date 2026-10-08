Bolu kent merkezinde sis dronla görüntülendi, D-100'de görüş mesafesi azaldı

Bolu kent merkezinde sis dronla görüntülendi, D-100'de görüş mesafesi azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu kent merkezinde gece başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı. Çaydurt, Dağkent, Elmalık ve Abant Kavşağı'nı kapsayan ovadaki sis tabakası dronla görüntülendi; D-100'ün Bolu kesiminde görüş mesafesi yer yer azaldı.
Bolu'yu kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi.
Kent merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Bolu kent merkezi, Çaydurt, Dağkent, Elmalık ve Abant Kavşağı'nı kapsayan ovada oluşan sis tabakası dronla kayda alındı.
Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatlice ilerledi.
Kaynak: AA