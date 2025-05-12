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Bolu Göynük'te Yangın: Cami, Köy Konağı ve Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu Göynük'te Yangın: Cami, Köy Konağı ve Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında cami, köy konağı ve bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında cami, köy konağı ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bekirfakılar köy konağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, konağın bitişiğinde bulunan cami ve eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında köy konağı, cami ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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