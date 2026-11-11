Bolu Emniyeti hakkında 30 yıl 24 gün hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

Bolu Emniyeti hakkında 30 yıl 24 gün hapis cezası bulunan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Yağma, hırsızlık ve nitelikli konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından aranan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'da hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "yağma", "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA