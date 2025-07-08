Bolu'daki Yangın Davasında Suçlamalar ve Adalet Beklentisi

Bolu'daki Yangın Davasında Suçlamalar ve Adalet Beklentisi
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Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanıkların suç kabul etmemesine dikkat çekti ve adalete güvenini vurguladı. Doğan, gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkacağını ifade etti.

'KİMSE SUÇU ÜSTÜNE ALMIYOR'

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında kızı Lalin ve eşi Ceren'i kaybeden Rıfat Doğan, duruşma salonu dışında yaptığı açıklamada, sanıkların, avukatlar tarafından hazırlanmış halde kendilerine verilen ifadeleri okuduğunu ifade ederek, "Sanıklar, avukatların hazırlamış olduğu A4'te, yazıcıdan çıkma ifadelerini okuyarak ifade veriyorlar. Ama tabii ki müşteki avukatların soruları karşısında afallıyorlar ve bilmiyorlar ki gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Biz adalete güveniyoruz. Yargıya güveniyoruz. Herkesin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Duruşmada kimse suçu kabullenmiyor. Burada tek suçlu zannediyorum ölen 78 tane can. Tek suçlu biziz. Orada olup öldüğümüz için. Kimse suçu üstüne almıyor zaten" dedi.

Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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