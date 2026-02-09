Haberler

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis
Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

