Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde dört gündür süren yoğun kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği ve zincir kontrolü konusunda uyarıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunda dört gündür etkili olan ancak gün boyu yağmayan kar, gece saatlerinde tekrar başladı.

Kar yağışı özellikle Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor. Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahta uygulama yapan trafik ekipleri, ağır tonajlı araçlarla kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücüleri işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyardı.

