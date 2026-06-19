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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

Kara yolunun Düzce geçişinde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sis ve yağış nedeniyle bölgede ulaşım zaman zaman yavaşladı.

Güzergahta tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde ikazda bulunuyor.

Kaynak: AA / Murat Ataseven
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