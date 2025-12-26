Bolu Dağı geçişinde yağmur ve sis etkili oldu

Haberler

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede hafta sonu yoğun kar bekleniyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçları ile yavaş ilerledi. Bolu Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşerken, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre bölgede hafta sonu yoğun kar bekleniyor.

