Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından olan kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ulaşımı etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü güzergahı kullanan sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
