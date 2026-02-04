Haberler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü. Sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

D-100 kara yolunda ise Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü güzergahdan geçen sürücüler, dikkatli ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
