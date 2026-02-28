D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Sürücüler hız yapmamaları konusunda uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde 4 gündür aralıklarla kar etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, yağışın aralıklarla devam ettiği Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Karayolları Kavşağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ekipler, güzergahtan geçen sürücüleri hız yapmamaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde