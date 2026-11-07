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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken D-100'de tuzlama yapıldı, sürücüler uyarıldı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken D-100'de tuzlama yapıldı, sürücüler uyarıldı Haber Videosunu İzle
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken D-100'de tuzlama yapıldı, sürücüler uyarıldı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece etkili olan sağanak sabah yerini kara bıraktı. Kar, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olurken Karayolları ekipleri tuzlama yaptı, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.

Bölgede gece boyu etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu.

Yağış sonrasında yeşil alanlar ile ağaçların üzeri ince beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı.

Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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