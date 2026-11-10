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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu, D-100'de ulaşım aksamadı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yol güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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