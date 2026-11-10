Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu, D-100'de ulaşım aksamadı

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BOLU Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yol güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı