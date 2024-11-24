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Bolu Dağı Geçişinde Ulaşım Yeniden Başladı

Bolu Dağı Geçişinde Ulaşım Yeniden Başladı
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Yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Bolu Dağı geçişinde, karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. 4 saat süren çalışmaların ardından yollar yeniden açıldı.

Yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Bolu Dağı geçişinde, ulaşım sağlanmaya başladı.

Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendirildi. Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

Ekiplerin 4 saatten fazla süreyle çalışma yürüttüğü güzergah, yeniden araç trafiğine açıldı.

Bu arada bölgede rampaları çıkamayan ağır tonajlı bazı araçların kısa süreliğine yolda kaldıkları görüldü.

Aralıklarla kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkili oluyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde kısa süreliğine dolu yağdı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
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