D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Türkiye'nin önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Güzergahın Kaynaşlı, Heyelan, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Taşaltı mevkilerinden geçen sürücüler dikkatli ilerledi.
Ekipler, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Murat Ataseven