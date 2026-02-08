Haberler

Bolu'da otomobil dereye uçtu

Bolu'da meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobiliyle direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, aracın dereye uçmasına neden oldu. Neyse ki sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaköy mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye uçtu. Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Dereye uçan otomobil çekici ile çıkarıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
