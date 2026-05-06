Bolu'da yaban kedisi görüntülendi
Bolu'nun Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından ormanda dolaşan yaban kedisi cep telefonuyla kaydedildi.
Bölgede bir süre duran yaban kedisi, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz