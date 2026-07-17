Bolu'da ormanda traktör devrildi: 1 ölü
Bolu'nun Fasıl köyü mevkisinde ormanda devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Muzaffer Nes hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
BOLU'da, ormanda devrilen traktörün sürücüsü Muzaffer Nes (73), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Fasıl köyü mevkisinde meydana geldi. Traktörüyle köyün yakınındaki ormana giden Muzaffer Nes'ten haber alınamayınca yakınları aramaya başladı. Yakınları, ormanda Nes'in kaza sonucu devrildiği değerlendirilen traktörüyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Muzaffer Nes'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı