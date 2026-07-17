Haberler

Bolu'da ormanda traktör devrildi: 1 ölü

Bolu'da ormanda traktör devrildi: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Fasıl köyü mevkisinde ormanda devrilen traktörün altında kalan 73 yaşındaki Muzaffer Nes hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU'da, ormanda devrilen traktörün sürücüsü Muzaffer Nes (73), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Fasıl köyü mevkisinde meydana geldi. Traktörüyle köyün yakınındaki ormana giden Muzaffer Nes'ten haber alınamayınca yakınları aramaya başladı. Yakınları, ormanda Nes'in kaza sonucu devrildiği değerlendirilen traktörüyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Muzaffer Nes'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

İlk 2 madde kabul edildi! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Edis'ten milyon dolarlık yatırım! Yazı bu manzaraya karşı geçirecek

Edis'ten milyon dolarlık yatırım! Yazı bu manzaraya karşı geçirecek
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Yok böyle ihmal! Şoför yüzünden 24 yolculu otobüs şarampole devrildi
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar

Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak

Yargı 'dur' dedi: Özel okullar artık bunu yapamayacak