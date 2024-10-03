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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Furkan Aydemir yönetimindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Mehmet Ertürk idaresindeki 43 PA 246 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu bağlantı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ertürk, Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi'ne, Aydemir ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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