Bolu'daki trafik denetimlerinde 2 bin 321 sürücüye ceza kesildi

Güncelleme:
Bolu'da 12-18 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde toplam 2.321 sürücüye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1976 trafik uygulaması gerçekleştirerek 26.175 aracı denetledi. Ayrıca, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında birçok zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 321 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 12-18 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri ile çeşitli operasyonlar yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen 1976 trafik uygulamasında 26 bin 175 araç ve sürücü denetlendi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 2 bin 321 sürücüye idari para cezası kesildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele doğrultusunda yapılan 4 operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 67 elektronik sigara, 9 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 280 puro ele geçirildi.

Kentte yaşanan 279 asayiş olayından 89'unun faili yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, hakların yakalama kararı bulunan 23 zanlı gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

