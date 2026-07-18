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Çiftçiler arasında sulama kavgası: 1 ağır yaralı

Çiftçiler arasında sulama kavgası: 1 ağır yaralı
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Bolu'da çiftçiler arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'da çiftçiler arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yeni Akçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. Tarlalarındaki mahsulleri sulamak isteyen F.C. ile M.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada F.C., belinden çıkardığı bıçakla M.B.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle M.B. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.B., İzzet Baysal Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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