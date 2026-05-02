Bolu'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı

Bolu Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Kazada 3 araç hasar gördü, sürücüye alkol testi yapılamayınca kan testi için hastaneye götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde Konak Sokak'tan Alemdar Sokak'a dönüş yapan F.D. yönetimindeki 14 FB 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 14 ABL 306 plakalı araca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç da önünde bulunan 14 AS 206 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi, sağlık personelince ambulansta kontrolden geçirildi.

Polis ekiplerince alkol testi yapılmak istenen sürücü, uzun süre alkolmetreyi üfleyemeyince kan testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kazada 3 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder
