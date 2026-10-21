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Bolu'da sis nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Bolu'da sis nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Anadolu Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde otobüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı otoyolda, otobüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda refüje çarptı. Arkadan gelen M.P. idaresindeki 34 CDL 37 plakalı otobüs ile M.T. yönetimindeki 34 NBD 259 plakalı otomobil de aynı noktada çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü M.K. ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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