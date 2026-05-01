Bolu'da silahlı saldırı: 2 yaralı

BOLU'da, konuşmak için çağrıldıkları caddede kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan F.K. (22) ve Ç.G. (27) yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 20'nci Cadde'de meydana geldi. F.K. ve Ç.G., kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından konuşmak üzere caddeye çağrıldı. F.K. ve Ç.G. buluşma noktasına geldikleri sırada, şüphelilerin bulunduğu araçtan inen bir kişi tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 genç, ayaklarından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve yanındaki 2 kişi, geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede boş kovan ve delil çalışması yaparken, kaçan 3 şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
