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Gölette kaybolan orman işçisi için arama çalışması başlatıldı

Gölette kaybolan orman işçisi için arama çalışması başlatıldı
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için gölete giren orman işçisi Hakan Çamoğlu (36) suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan orman işçisi Hakan Çamoğlu'nun (36) bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde halk arasında ilçede, 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen gölette meydana geldi. Orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, gölete girerek kaybolan Çamoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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