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BOLU'DA SAĞANAK; MENGEN-PAZARKÖY YOLU KAPANDI

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Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (3)Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Mengen ilçesinde dereler taştı.

Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (3)

Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Mengen ilçesinde dereler taştı. Taşan dereler sebebiyle suyla kaplanan Mengen- Pazarköy karayolunun 14'üncü kilometresi trafiğe kapatıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgede incelemelerde bulundu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pazarköy Mengen Abant Bolu Güncel Haberler

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