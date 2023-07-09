BOLU'DA SAĞANAK; MENGEN-PAZARKÖY YOLU KAPANDI
Güncel Haberler
Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (3)Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Mengen ilçesinde dereler taştı.
Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (3)
Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Mengen ilçesinde dereler taştı. Taşan dereler sebebiyle suyla kaplanan Mengen- Pazarköy karayolunun 14'üncü kilometresi trafiğe kapatıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgede incelemelerde bulundu. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel