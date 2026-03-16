Bolu'da parkta darbedilen kişi 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bolu'da bir parkta tartıştığı üniversite öğrencisi tarafından darbedilen 67 yaşındaki Naim Acar, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak öğrenci tekrar gözaltına alındı.

İddiaya göre, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda 8 Mart'ta tartışma yaşadığı üniversitesi öğrencisi K.K'nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Acar (67), kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan ve Acar'ın ölümü üzerine yeniden polis ekiplerince gözaltına alınan K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
