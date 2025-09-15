Bolu'da Örtü Yangını Medyada

Haberler

Bolu'da Örtü Yangını

Bolu'da Çaydurt Yuva köyü yakınlarında çıkan örtü yangını, vatandaşların su tankerleriyle ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çaydurt Yuva köyü sapağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, alevlere su tankeriyla müdahale etmeye başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
