Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada "19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 14.06 sıralarında, ilimiz Merkez İlçesi Kızlağılı Köyü mevkiinde orman yangını çıktığı ihbarı alınması üzerine ekiplerimizce derhal müdahale başlatılmıştır. Yangına, Bolu AFAD 3 personel ve 1 araç, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği 3 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 su ikmal aracı ve 52 personel, Bolu İtfaiyesi 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 22 personel, 1 ambulans ve 3 personel ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı 3 araç ve 9 personel olmak üzere toplam 89 personel ve 17 araçla müdahale edilmektedir. Yangının çevresi ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, çevrede ve yerleşim alanlarında risk teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır."

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı