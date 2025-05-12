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Bolu'da Nadir Görülen Zehirli Boynuzlu Engerek Yılanı Görüntülendi

Bolu'da Nadir Görülen Zehirli Boynuzlu Engerek Yılanı Görüntülendi
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Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı yolunda, nadir görülen zehirli boynuzlu engerek yılanı görüntülendi. Hafta sonu tatilinde yılanı fark eden bir vatandaş, tehlikeli yılanla karşılaşınca panik yaşadı.

Nadir görülen zehirli boynuzlu engerek yılanı böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolunda, nadir görülen zehirli boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

Hafta sonu tatili için Yedigöller Milli Parkı'na giden Murat Kara, yol kenarında hareketsiz duran bir yılan fark etti. Yılanın Türkiye'de ender rastlanan ve zehirli türler arasında yer alan boynuzlu engerek olduğunu gören Kara, yılanı görüntüledi. Yılana sopa ile yaklaşan Kara, yılanın sopaya saldırmasıyla panik yaşadı. Tehlikeli türlerden biri olan yılanla karşılaşan vatandaş, yılanı rahatsız etmeden bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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