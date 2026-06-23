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Kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü

Kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü
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Bolu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaldırım taşına çarparak metrelerce savruldu ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

BOLU'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırım taşına çaptıktan sonra metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan Gölköy istikametine giden Hakan Özdemir(45) idaresindeki 01 ANC 826 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımın taşına çarparak, metrelerce savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen Özdemir'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Özdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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