Bolu'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Borazanlar Mahallesi Bozkurt Sokak'ta M.A. idaresindeki 14 AAR 478 plakalı hafif ticari araç ile A.A. yönetimindeki 14 ADS 429 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder