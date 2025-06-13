Bolu'da Minibüs Tüp Yüklü Kamyona Çarptı: 16 Yaralı

Bolu'da Minibüs Tüp Yüklü Kamyona Çarptı: 16 Yaralı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu geçişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, önündeki tüp yüklü kamyona çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, önündeki tüp yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gerede ilçesi Anadolu Otoyolunun Havullu mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Mustafa T. yönetimindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 06 AP 0358 plakalı tüp yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Gerede Devlet Hastanesinde tedavi alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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